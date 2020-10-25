معلق وموعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

القاهرة / سما

أعلنت قناة أون تايم سبورت 1، عن هوية معلق مباراة الإسماعيلي والزمالك المقررة اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 في الجولة الرابعة والثلاثين (34) من الدوري المصري الممتاز.

وذكرت أن معلق مباراة الزمالك والإسماعيلي على (ON Time Sports 1 HD) هو المصري بلال علام، مشيرة إلى أنه يتولى مهمة التعليق على القناة الصوتية الأولى والثانية.

وتلعب مباراة الإسماعيلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم وطرابلس، التاسعة في الرياض وعمان والكويت ودمشق.

الزمالك ???? الإسماعيلي

???? الدوري المصري الممتاز

???? ستاد القاهرة

???? ٢٦ أكتوبر

???? ٨:٠٠ مساءً بتوقيت القاهرة pic.twitter.com/Rg3hkZrcyO — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 25, 2020

ولا يمكن توقع نتيجة هذا الديربي كون المباريات بين الفريقين عادة ما تكون خارج كل الحسابات، إلا أن الإسماعيلي لم يتمكن من الفوز على الزمالك مطلقا منذ لقاء الدوري عام 2018.

ومن المتوقع أن يدفع باتشيكو مدرب الزمالك بالتشكيلة التالية: محمد أبو جبل، عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، أحمد عيد، محمد عبد الغني، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، زيزو، إسلام جابر، طارق حامد، مصطفى محمد.

في المقابل، يلعب الإسماعيلي بهذه التشكيلة، الحارس أحمد فوزي، محمود البدري، محمد عمار، محمد نصر، محمد هاشم، دونجا، عماد حمدي، محمد مخلوف،شيلونجو، مدبولي، عبد الرحمن مجدي.

وحجز الزمالك مكانا له في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، إذ حسم المركز الثاني خلف الأهلي برصيد 68 نقطة، في حين ضمن الإسماعيلي بقائه في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.