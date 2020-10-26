فيديو متحرش ومعنف الطفل البرماوي في السعودية

الرياض / سما

تصدر فيديو متحرش ومعنف الطفل البرماوي اليوم الإثنين وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية والدول الخليجية، وسط مطالبات لأجهزة الأمن بإلقاء القبض عليه والتحقيق معه.

وظهر في الفيديو طفل صغير يصغر بصوتٍ عالٍ، حيث قال الناشطون إن "جار السوء طلال المغربي ماسك ولد برماوي صغير يفعل به الفاحشة والولد يصيح ينجد ويصيح فجعني".

وتفاعل المغردون على موقع تويتر، مع فيديو الطفل البرماوي، إذ كتب أحدهم : "لن أصدق وإن شافته عيني، إلى أين وصل بنا الحال. اللهم أقم الساعة، يا رب تعبنا". وفق تعبيره.

وانتقد أحدهم المهاجمين قائلا : "أعوذ بالله منك ومن تفكيرك، طيب ممكن الرجال ما عنده زوجة طلقها مثلا وما يبغا يسوي الحرام في الناس ما عنده إلا ولده، ترا جايبه عشان يستفيد منه".

الحين في شي يثبت ان منجد اعْتصبه ولا كلام يعني في خبر او مثلن في سنابه ثانيه لان يمكن ابو يضرب ولده (للمعلوميه شي طبيعي اني ما اصدق لان الهاشتاق فيه نسويات كثير ودايمن معروفين بي كذباتهم طبعن

#متحرش_ومعنف_الطفل_البرماوي pic.twitter.com/HbeoGhwFvm — mp (@mmp9__) October 26, 2020

وتساءل مغرد آخر قائلا : "ما هو ذنب الأطفال، تفكيرهم هكذا خاطئ دائما، تكفون تقشعر شعري من هذا الكلام كيف تكتبونه"، مطالبا السلطات السعودية بالقبض عليه سريعا.

وكتب آخر : "الآن هل هناك شيء يثبت أنه يغتصبه ولا كلام يعني في خبر أو سنابه ثانية، لأنه يمكن أب يضرب ابنه"، مبينا أنه لا يصدق كل ما يكتب في الهاشتاق من "النسويات".

يذكر أن البرماويون يعيشون في المملكة العربية السعودية منذ سنوات، فيما يبلغ عددهم أكثر من 500 ألف شخص، وهم سكان إقليم أركان البورمي الذين هاجروا للمملكة بالخمسينيات.