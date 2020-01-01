بي.إم.دبليو تستخدم نظام التشغيل "علي بابا بيزنس"

وكالات / سما /

أعلنت شركتا صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو والتجارة الإلكترونية الصينية علي بابا جروب هولدنج اعتزامهما إقامة شراكة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في الأنشطة والخدمات والتسويق لصالح الشركة الألمانية في السوق الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لشركة علي بابا القول إن الشراكة ستشمل الترويج للعلامات التجارية والمنتجات والمبيعات والتصنيع وخدمة العملاء والتمويل والأنشطة اللوجيستية وسلال الإمداد.

كما يتضمن الاتفاق تقديم علي بابا للمساعدة في توجيه العملاء عبر الإنترنت نحو موزعي بي.إم.دبليو.

وستطلق بي.إم.دبليو برنامجا لعضوية العملاء بمساعدة نظام علي بابا الموجود في هذا المجال.

وستكون بي.إم.دبليو أول شركة سيارات تستخدم ما يعرف باسم نظام تشغيل "علي بابا بيزنس: للشركات بعد اتجاه شركات عالمية أخرى لاستخدامه مثل شركة النفط الفرنسية توتال وشركة مستحضرات العناية الشخصية والسلع الاستهلاكية الأمريكية براكتور أند جامبل وسلسلة المقاهي الأمريكية ستار باكس، بحسب بيان علي بابا.