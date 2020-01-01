مرض يضاعف خطر الموت بكورونا 10 مرات

وكالات / سما /

أفاد فريق من الباحثين، الخميس الماضي ، بأن الأشخاص المصابين بمتلازمة داون معرضون لخطر الوفاة بـ Covid-19 بعشرة أضعاف مقارنة بمن لا يعانون من إعاقة، وفق تقرير لشبكة "سي أن أن" الأمريكية.



ووجد الفريق أيضا أن الذين يعانون من المتلازمة يتضاعف احتمال إدخالهم إلى المستشفى نتيجة مضاعفات الفيروس بأربع مرات أكثر من غيرهم.



وتوصل الفريق في البحث الذي نشر في مجلة الطب الباطني "Annals of Internal Medicine" إلى أن المصابين بمتلازمة داون غير محميين استراتيجيا من مضاعفات الفيروس.



وشمل تحليلهم أكثر من 8 ملايين شخص بالغ كانوا جزءاً من مشروع لتقييم مخاطر الفيروس ترعاه الحكومة البريطانية.



ومن بين 8.26 مليون شخص في الدراسة، كان 4,053 يعانون من متلازمة داون. ومن بين هؤلاء توفي 40 في المئة بسبب كورونا.



ولارتباط متلازمة داون بالخلل المناعي، وفشل القلب الخلقي، والأمراض الرئوية، فقد حذر الفريق من أنها قد تكون من العوامل التي تضاعف خطر فيروس كورونا.



وقالت رئيسة الجمعية الوطنية لمتلازمة داون والمديرة التنفيذية كاندي بيكارد إن مجموعتها ممتنة لأن الدراسة ركزت على تأثير كورونا على الأشخاص ذوي المتلازمة.



وقال بيكارد: "منذ بداية الوباء، كنا قلقين بشأن مجتمعنا، لا سيما بالنظر إلى التاريخ الطبي المعقد للعديد من أحبائنا. "هذه الدراسة الأخيرة تؤكد مخاوفنا".

وعملت الجمعية ومنظمات متلازمة داون الأخرى معًا لإصدار دليل موارد "أسئلة وأجوبة حول COVID-19 ومتلازمة داون" لمساعدة مقدمي الرعاية وغيرهم.



وبحسب تلك الجمعيات فقد يجد الأشخاص المصابون بمتلازمة داون صعوبة في إخبار الآخرين عندما لا يشعرون بأنهم على ما يرام، وقد يواجهون صعوبة في معرفة أن لديهم أعراضًا أو كيفية وصفها. لهذه الأسباب، فقد لا يثيرون مخاوفهم أو يطلبون رعاية طبية بسرعة. لذلك، فإن من الضروري الانتباه عن كثب واليقظة.

ومتلازمة داون هي الحالة الوراثية الأكثر شيوعا التي يتم تشخيصها في الولايات المتحدة كل عام، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، إذ يولد أكثر من 6000 طفل بها كل عام. وتحدث متلازمة داون في 1 من كل 700 طفل.