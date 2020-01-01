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مشاهدة مباراة الفيصلي والصريح بث مباشر اليوم - قناة الأردن الرياضية

الإثنين 26 أكتوبر 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الفيصلي والصريح بث مباشر اليوم - قناة الأردن الرياضية



عمان / سما

تقدم لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة الصريح والفيصلي بث مباشر اليوم الإثنين على استاد عمان الدولي ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة الفيصلي والصريح مباشر تنقل على قناة الأردن الرياضية عبر نايل سات ومواقع التواصل، علما أنها مؤجلة من تاريخ 18 أبريل 2020 نتيجة إغلاقات مواجهة كورونا.

وتنتظر جماهير كرة القدم الأردنية، مباراة الصريح والفيصلي التي تبدأ الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة عمان ودمشق والرياض، والسابعة وفق وقت القدس والقاهرة والخرطوم.

ولا يملك فريق أفضلية صارخة على حساب الآخر، لا سيما وأن اللقاء الأخير الذي جمعهما في درع الاتحاد الأردني انتهى بفوز الصريح (2-0)، فيما انتصر الفيصلي بمسابقة الدوري (4-0).

ويسعى نادي الفيصلي إلى اللحاق بفرق المقدمة خصوصا أنه يمتلك 14 نقطة فقط في المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف عن الصريح، حيث يأتي اللقاء بعنوان فض الشراكة بينهما.

ولا يمكن الحكم على مستقبل لقب دوري المحترفين الأردني لهذا العام مبكرا، إذ أن الفيصلي ما زال بإمكانه اللحاق بالمتصدر الوحدات الذي لديه 24 نقطة بفارق 6 نقاط أمام الجزيرة.

وفاز الصريح في أربع مباريات من أصل 9 خاضها في الدوري وخسر 3 وتعادل 4، في حين حقق الفيصلي العلامة الكاملة بثلاث مواجهات وتعادل خمسة لقاءات وخسر مرة واحدة فقط.

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