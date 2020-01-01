الجلاء يتعاقد مع الصفقة الحادية عشر في موسم الانتقالات

غزة / سما /

كشف نادي الجلاء عن الصفقة الحادية عشرة له في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل بقطاع غزة 2020-2021.

وأكد نادي الجلاء انضمام لاعب الوسط محمد الحايك لصفوفه مدة موسم واحد, عقب رحيله عن نظيره التفاح مؤخرا.

ويعدّ الحايك الصفقة الحادية عشرة للجلاء في الانتقالات الصيفة, بعد عاصف الكتناني, وإسماعيل أبو شرف, وإبراهيم أبو سيف, وأحمد سلامة, وأحمد أبو بلال, وبلال العبيد, ومعتز لقان, ونصار البحيري, ومحمود أبو طبق, ومحمد أبو عويضة.

يشار إلى أن الجلاء احتل المركز الثاني في دوري الأولى خلال الموسم الأخير برصيد 39 نقطة, ما جعله يصعد للممتازة لأول مرة في تاريخه.