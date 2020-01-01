الحوانين يتعاقد مع لاعب نماء السابق

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن عاشر صفقات بيت حانون الأهلي خلال الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأكدت التقارير, أن إسماعيل علوان انضم لصفوف بيت حانون الأهلي مدة موسمين, للدفاع عن ألوانه في الموسم القادم, عقب رحيله عن نماء خلال الصيف.

ويعدّ علوان إضافة جيدة لـ"الحوانين", الساعي لتقديم عروض قوية في الموسم الجديد مع مديره الفني نادر النمس.

يشار إلى أن بيت حانون الأهلي سبق له ضم 9 لاعبين وهم نور عامر, ومحمد السطري, وغسان أبو عودة, ومروان شيخ العيد, وأمين الحلو, وأحمد أبو شربي, وأحمد عليان, وعلاء ضهير, ومحمد أبو عرمانة.