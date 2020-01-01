  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بوغبا يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا بعد تصريحات ماكرون عن الإسلام

الإثنين 26 أكتوبر 2020 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوغبا يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا بعد تصريحات ماكرون عن الإسلام



وكالات

قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد اعتزل اللعب الدولي لمنتخب بلاده بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون حول ما أسماه "الإرهاب الإسلامي".

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن بوغبا قرر عدم اللعب مع منتخب فرنسا مجددا بعد تصريحات ماكرون".
وقال ماكرون في وقت سابق، "قتل مواطن، لأنه كان معلما ولأنه كان يُدرس التلاميذ حرية التعبير.. "هذا الهجوم ضمن إرهاب الإسلاميين".

واستدرك ماكرون، "البلاد بأكملها تقف مع المعلمين، وهؤلاء الإرهابيون لن يقسموا فرنسا... الظلامية لن تنتصر".

وأشار في وقت لاحق، إلى أن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد)".

الصحيفة نقلت عن مصدر قوله، إن بوغبا مستاء ليس فقط لغضبه الشديد من تصريحات ماكرون وحكومته، بل أيضا لشعوره بالإهانة، لا سيما بعد تكريم المعلم الفرنسي الراحل، بمنحه وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام مدني في البلاد، تقديرا لحقيقة أنه ضحى بحياته لمحاولة شرح أهمية حرية التعبير.

وكشفت الصحيفة، أن بوغبا اعتبر قرار تكريم المعلم، بمثابة الإهانة للمسلمين، خاصة وأن الإسلام يحتل المرتبة الثانية في فرنسا بعد المسيحية.

 خاض بوغبا 72 مباراة دولية وسجل عشرة أهداف مع المنتخب الفرنسي.

#بول بوغبا #اعتزال #فرنسا #المنتخب الفرنسي #ماكرون #رسوم مسيئة #الرسول #مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خبر وفاة الأمير الحاج عبد العظيم نجل سلطان بروناي

جنرال إسرائيلي يدعو لتبني سياسة مستقلة تجاه غزة تتضمن سبعة بنود وهي كالتالي ..

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

نحو كهرباء لمدة 24 ساعة بنصف شيكل للكيلو في غزة ..مروان أبو شريعة

سيتجاهل خطة ترامب. معاريف: كيف تبدو العلاقة بين إسرائيل وديمقراطيي أمريكا برئاسة بايدن المحتملة؟

الإعلان عن أضخم مشروع استثماري بين الأردن والسعودية في تاريخ علاقاتهما

العراق: وفاة عزت الدوري نائب رئيس الجمهورية السابق

الأخبار الرئيسية

وفد حماس في مصر: رسائل اختصت بها إسرائيل القاهرة و معلومات استخباراتية بشأن تحركات للقسام

المالية الفلسطينية تكشف حقيقة الاوضاع المالية والرواتب !!

55

الاسير الاخرس يوجه رسائل مهمة.. ويؤكد الحرية تنتزع انتزاعاً من الاحتلال وليس عبر مجلس الأمن

محمد بن سلمان

تحذيرات إسرائيلية من "شراء" السعودية مقاتلات "إف 35"

بايدن

سيتجاهل خطة ترامب. معاريف: كيف تبدو العلاقة بين إسرائيل وديمقراطيي أمريكا برئاسة بايدن المحتملة؟