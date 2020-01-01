  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مهاجرون يحاولون السيطرة على ناقلة نفط قرب شواطئ بريطانيا

الإثنين 26 أكتوبر 2020 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مهاجرون يحاولون السيطرة على ناقلة نفط قرب شواطئ بريطانيا



وكالات

قالت الشرطة البريطانية الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إنها تتعامل مع واقعة مستمرة على متن سفينة قرب ساحل جزيرة وايت قبالة ساحل إنجلترا الجنوبي، وقد ذكرت الشرطة المحلية في بيانها أن لديها علماً بما يحدث على متن السفينة.

في المقابل قال موقع قناة سكاي نيوز إن السفينة هي ناقلة النفط "نيف أندروميدا" وإن الواقعة متعلقة بمجموعة صغيرة من المتسللين.


 
في الوقت نفسه لم تؤكد الشرطة بعد هذه التفاصيل لرويترز. ولم يصدر بعد تعليق من وزارة الداخلية البريطانية المسؤولة عن الرقابة على الحدود.

من ناحية اخرى أظهرت بيانات رفينيتيف لرصد حركة السفن أنه كان من المتوقع وصول نيف أندروميدا إلى ميناء ساوثامبتون في إنجلترا الساعة 10.30 بتوقيت غرينتش الأحد. وأضافت البيانات أن السفينة أبحرت من لاجوس في نيجيريا.

موقع سكاي نيوز قال أيضاً إن المهاجرين غير الشرعيين حاولوا إثارة التمرد والاستيلاء على سفينة نفط كانوا قادمين على متنها من نيجيريا، وكانت تقترب من شواطئ بريطانيا.


 
حركة المهاجرين دفعت الشرطة للتدخل، خاصة أن طاقم السفينة يحتمي في نقاط معينة في السفينة بعيداً عن الاشتباكات، وقد تدخلت الشرطة ونشرت مروحية خاصة فوق الجزيرة ثم أعلنت عن منطقة محظورة تبلغ 5 أميال في محيط السفينة محل الأزمة في الوقت الحالي.

وبحسب "سكاي نيوز" فإن الشرطة نشرت مروحيتها الخاصة فوق جزيرة وايت، وأعلنت عن منطقة محظورة تبلغ 5 أميال بحرية حول السفينة.

في المقابل تخطط الشرطة الآن من أجل دخول السفينة وإعادة السيطرة عليها مرة أخرى، جدير بالذكر أن السفينة يبلغ طولها 228 متراً وعليها 42000 طن من النفط.

#مهاجرين #بريطانيا #جزيرة وايت #قناة سكاي نيوز #ناقلة النفط #نيف أندروميدا

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خبر وفاة الأمير الحاج عبد العظيم نجل سلطان بروناي

جنرال إسرائيلي يدعو لتبني سياسة مستقلة تجاه غزة تتضمن سبعة بنود وهي كالتالي ..

العراق: وفاة عزت الدوري نائب رئيس الجمهورية السابق

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

نحو كهرباء لمدة 24 ساعة بنصف شيكل للكيلو في غزة ..مروان أبو شريعة

سيتجاهل خطة ترامب. معاريف: كيف تبدو العلاقة بين إسرائيل وديمقراطيي أمريكا برئاسة بايدن المحتملة؟

الإعلان عن أضخم مشروع استثماري بين الأردن والسعودية في تاريخ علاقاتهما

الأخبار الرئيسية

وفد حماس في مصر: رسائل اختصت بها إسرائيل القاهرة و معلومات اسرائيلية بشأن تحركات للقسام

المالية الفلسطينية تكشف حقيقة الاوضاع المالية والرواتب !!

55

الاسير الاخرس يوجه رسائل مهمة.. ويؤكد الحرية تنتزع انتزاعاً من الاحتلال وليس عبر مجلس الأمن

محمد بن سلمان

تحذيرات إسرائيلية من "شراء" السعودية مقاتلات "إف 35"

بايدن

سيتجاهل خطة ترامب. معاريف: كيف تبدو العلاقة بين إسرائيل وديمقراطيي أمريكا برئاسة بايدن المحتملة؟