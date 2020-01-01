  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تطور جديد في قضية فحص نساء أستراليات بشكل متجاوز بمطار حمد القطري

الإثنين 26 أكتوبر 2020 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطور جديد في قضية فحص نساء أستراليات بشكل متجاوز بمطار حمد القطري



وكالات

شهدت الساعات الـ 24 الماضية تطورات جديدة في قضية إنزال نحو 13 امرأة أسترالية من طائرة للخطوط الجوية القطرية متجهة إلى سيدني وإخضاعهن للتفتيش والفحص الطبي عقب نزع ملابسهن كافة في مطار حمد الدولي، بعد اكتشاف رضيع في حمام بالمطار.

وقالت أستراليا، إنه "تمت إحالة الواقعة إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية".


وأكدت وزيرة الخارجية ماريس باين، اليوم الاثنين، أن "النساء اتصلن بالحكومة الأسترالية وقت حدوث تلك الواقعة في وقت سابق من الشهر الجاري، وأن الحكومة الأسترالية بحثت هذا الأمر مع السفير القطري".
وأضافت، أنه تم أيضا إبلاغ الشرطة الاتحادية الأسترالية بهذا "الحادث غير العادي"، وفقا لرويترز.

وقالت باين لوسائل الإعلام، "هذا أمر مزعج للغاية، عدواني، يتعلق بمجموعة من الأحداث. أنه أمر لم أسمع به على الإطلاق في حياتي في أي سياق. لقد أبلغنا السلطات القطرية بوجهات نظرنا بمنتهى الوضوح".

وأشارت هيئة الإذاعة الأسترالية إلى، أن "مطار حمد أصدر بيانا قال فيه إنه لم يتم بعد تحديد هوية المولود الذي يتلقى رعاية طبية".

وأضاف البيان، أن "اختصاصيين طبيين أعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الصحي لامرأة أنجبت للتو، مطالبين بالعثور عليها تمهيدا لترحيلها".

وقالت باين، إن

"الحكومة الأسترالية تتوقع أن تصدر السلطات القطرية، التي ما زالت تحقق في الواقعة، تقريرا بحلول نهاية الأسبوع".


وأوضحت، أن "هناك قلقا كبيرا بشأن موافقة النساء على الفحص الطبي، مضيفة أن هذه أمور خاصة وشخصية للغاية".

وقال بيان أصدرته الحكومة الأسترالية في وقت سابق، إن "التقارير أشارت إلى أن طريقة المعاملة لم توفر الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء موافقتهن بحرية ووعي".

#استراليا #قطر #مطار حمد القطري #الخطوط الجوية القطرية #تفتيش #نساء #رضيع #ماريس باين #رويترز #الحكومة الاسترالية

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خبر وفاة الأمير الحاج عبد العظيم نجل سلطان بروناي

جنرال إسرائيلي يدعو لتبني سياسة مستقلة تجاه غزة تتضمن سبعة بنود وهي كالتالي ..

نحو كهرباء لمدة 24 ساعة بنصف شيكل للكيلو في غزة ..مروان أبو شريعة

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

سيتجاهل خطة ترامب. معاريف: كيف تبدو العلاقة بين إسرائيل وديمقراطيي أمريكا برئاسة بايدن المحتملة؟

التعليم : إنطلاق المرحلة الثانية من العودة للمدارس غدًا وفق الآلية التالية ..

الأخبار الرئيسية

المالية الفلسطينية تكشف حقيقة الاوضاع المالية والرواتب !!

55

الاسير الاخرس يوجه رسائل مهمة.. ويؤكد الحرية تنتزع انتزاعاً من الاحتلال وليس عبر مجلس الأمن

محمد بن سلمان

تحذيرات إسرائيلية من "شراء" السعودية مقاتلات "إف 35"

بايدن

سيتجاهل خطة ترامب. معاريف: كيف تبدو العلاقة بين إسرائيل وديمقراطيي أمريكا برئاسة بايدن المحتملة؟

قناة إسرائيلية نقلا عن مصادر حكومية: التطبيع مع عُمان قد يحدث قبل الانتخابات الأمريكية