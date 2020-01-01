سياسي دخلت ذبابة فمه أثناء لقاء صحفي يحظى بالتعاطف

وكالات

قال تقرير نشرته صحيفة Daily Mail إن الحزب الوطني الليبرالي في ولاية كوينزلاند الأسترالية تعرَّض لانتقادات بسبب سخريته من سياسي منافس، لأنه أكل ذبابة بينما كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي.

الفيديو المتداول للواقعة يظهر ستيف مايلز، نائب رئيس الوزراء يتحدث بينما تسقط ذبابة على شفته العليا بعد ذلك، تختفي الذبابة من على حافة شفته وهو ينظر إلى الأسفل ويلعقها، ليبدو أنه يأكل الذبابة.

قال تقرير نشرته صحيفة Daily Mail إن الحزب الوطني الليبرالي في ولاية كوينزلاند الأسترالية تعرَّض لانتقادات بسبب سخريته من سياسي منافس، لأنه أكل ذبابة بينما مقطع الفيديو الذي نُشر على صفحة الحزب المعارض على فيسبوك السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول، جذب عشرات التعليقات، كثير منها منزعج من المحتوى "الطفولي". وظلَّ المعلِّقون يضعون تعليقات غاضبة حتى مساء الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول.

من بين من كتبوا شخص قال: "هل تمزحون؟ إذا كان هذا هو أفضل ما يمكن للحزب الوطني الليبرالي فعله، فليعنّا الرب إذا نجح في الانتخابات. يا له من إعلان طفولي محرج سخيف".





بينما علق آخر: "أنا لا أحبه، لكن إذا كنت اضطررتَ للهبوط إلى هذا المستوى وتبدأ في التنمر على شخص ما للفوز بمقعد، فأنت لا تستحق التصويت لك".

لم تتمكن صحيفة Daily Mail Australia من التحقق بشكل مستقل في مساء الأحد مما إذا كانت الذبابة حقيقية أم أنها مؤثرات مرئية. واتصلت الصحيفة بمكتب نائب رئيس الوزراء؛ لمنحه حق الرد.

ديب فريكلينغتون، زعيمة المعارضة دافعت يوم الأحد عن حملة الحزب الوطني الليبرالي ووصفتها بأنها "إيجابية"، قائلة إنها لم تشاهد المقطع. وقالت: "رئيس الوزراء هو الذي صوَّر هذه الحملة على أنها حملة سيئة، لقد أجريت حملة إيجابية ونفذت خطة إيجابية لإعادة سكان كوينزلاند إلى العمل".





ويتوجَّه ناخبو كوينزلاند إلى صناديق الاقتراع السبت المقبل 31 أكتوبر/تشرين الأول، لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات التي حذَّرت أناستاسيا بالاشتشوك، رئيسة الوزراء العمالية، في يوم الافتتاح من أنها "قد تصبح جنونية".