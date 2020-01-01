صحيفة: بوجبا قرر اعتزال اللعب مع منتخب فرنسا بعد تصريحات ماكرون

وكالات

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا بول بوجبا قرر اعتزال اللعب الدولي، بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تزعم أن الإسلام هو مصدر الإرهاب الدولي.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن نجم مانشستر يونايتد المعروف اعتناقه الديانة الاسلامية اتخذ القرار عقب تصريحات يوم الجمعة من رئيس بلاده.

أشارت الصحيفة إلى أن قرار الحكومة الفرنسية بتكريم المعلم الذي نشر صورًا مسيئة للنبي محمد، قد أغضب بوجبا الذى استاء للغاية من هذا التصرف.

ولم يعلق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على هذه التكهنات حتى الآن بشكل رسمي.

ويُزعم أن بوجبا اعتبر القرار إهانة له وللفرنسيين المسلمين، خاصة وأن الإسلام هو ثاني الديانات انتشارا في فرنسا بعد المسيحية.