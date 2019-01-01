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تطبيق جديد يتيح التنقل بسهولة في القاهرة

الإثنين 26 أكتوبر 2020 04:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق جديد يتيح التنقل بسهولة في القاهرة



وكالات

برع المصريون في التغلب على الازدحام المروري لا سيما في أوقات الذروة. وبعد التكتك الذي يمكن من خلاله المرور عبر الأزقة والمناطق المزدحمة، بات الآن بإمكان المصريين استغلال سكوتر كهربائي للتنقل في أنحاء بالعاصمة المصرية ذات الكثافة السكانية العالية.


ويتيح الآن تطبيق جديد على الهواتف الذكية دراجات كهربائية (سكوتر) للإيجار، من أجل التنقل بسهولة في القاهرة.

التطبيق الذي تأسس في 2019، يتيح للمستخدمين نقاطا عديدة في القاهرة لاستئجار السكوتر  والانطلاق به ثم تركه، كما يتيح موضوع مسح الرمز عبر الهاتف فتح السكوتر والانطلاق به لتسهيل العملية.

ويستفيد المستخدمون من السكوتر في أداء مهمات سريعة، مما يسهم في اختصار الوقت الذي تستغرقه في العادة، ويتيح لهم التنقل عبر مناطق ضيقة وزوايا في المدينة.

وتقدم هذه الخدمة شركة رابت، وهي شركة للتكنولوجيا النظيفة والنقل التشاركي لمسافات قصيرة تأسست لتوفر للمصريين بدائل مواصلات صديقة للبيئة.

وبتنزيل التطبيق يمكن للمستخدم مسح الرمز لإلغاء قفل السكوتر ثم إغلاق الرمز وترك السكوتر في موقع آخر عند الانتهاء من الرحلة.

ومنذ سنوات تحتدم المنافسة في سوق النقل التشاركي للركاب بمصر وسوق النقل المعتمد على التكنولوجيا، حيث تتنافس شركة أوبر العالمية العملاقة مع شركات محلية أصغر على شريحة في أكبر سوق بالشرق الأوسط.

وتعد سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة ومركبات التكتك والدراجات النارية من خيارات النقل الأخرى، حيث تنقل الركاب وتوصل السلع عبر شوارع مزدحمة تسودها الفوضى.

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