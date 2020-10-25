"أحاديث ودية" بين أمير مكة وسفير باريس تزامنا مع توتر العلاقة بين فرنسا والعالم الإسلامي

وكالات

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل السفير الفرنسي لدى السعودية لودفيك بوي يوم الأحد، وتبادلا "أحاديث ودية" وفقا لما نقله حساب إمارة منطقة مكة على "تويتر".

ونشر حساب الإمارة صورة للطرفين، مضيفا أن اللقاء الودي جرت خلاله "مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي هذا اللقاء في خضم التوتر بين فرنسا والعالم العربي والإسلامي على خلفية نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها تحت غطاء حرية التعبير.

يذكر أن هيئة كبار العلماء في السعودية كانت دعت لإدانة الإساءة للأنبياء والرسل، مؤكدة أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء لن تضر أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما تخدم أصحاب الدعوات المتطرفة.