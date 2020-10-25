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أبو تريكة يدعو لمقاطعة المسيئين للرسول (فيديو)

الإثنين 26 أكتوبر 2020 02:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو تريكة يدعو لمقاطعة المسيئين للرسول (فيديو)



وكالات

دعا النجم السابق لمنتخب مصر لكرة القدم محمد أبو تريكة لمقاطعة المسيئين للنبي محمد، مؤكدا أن الرسول والديانة الإسلامية خطان أحمران.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يقول فيه أبو تركية: "إلا النبي وإلا الإسلام، وطالما نحن نحترم الأديان الأخرى عليهم احترامنا... قاطع المنتجات الفرنسية وقاطع كل من يسيء للنبي وكل من يسيء للإسلام".

وشدد اللاعب السابق على ضرورة التفريق بين الشعوب والحكومات أثناء حملات المقاطعة.

وتأتي دعوة أبو تريكة تزامنا مع توتر العلاقات بين فرنسا والعالم العربي والإسلامي على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن فيها تمسك بلاده بنشر الكاريكاتور، وتبني إجراءات لمكافحة "التطرف الإسلامي".

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