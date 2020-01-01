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231 وفاة و13493 إصابة جديدة بكورونا في البرزايل

الإثنين 26 أكتوبر 2020 02:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
231 وفاة و13493 إصابة جديدة بكورونا في البرزايل



وكالات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد، تسجيل 231 حالة وفاة و13493 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأظهرت الأرقام تراجعا بواقع النصف من ناحية الإصابات والوفيات على أساس يومي، إذ أعلن السبت عن تسجيل 26979 إصابة و432 وفاة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ أكثر من 5 ملايين و394128 مصابا منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 157134 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة بالوفيات.

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