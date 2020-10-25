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الإعلان عن أضخم مشروع استثماري بين الأردن والسعودية في تاريخ علاقاتهما

الإثنين 26 أكتوبر 2020 01:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن أضخم مشروع استثماري بين الأردن والسعودية في تاريخ علاقاتهما



وكالات

أعلن السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري، عن أضخم مشروع استثماري في تاريخ العلاقات الأردنية السعودية.

وقال السديري في حديث متلفز إن المشروع يتمثل بسكة حديد تربط بين العقبة وعمّان.

كما أشار السديري إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية بلغ 5 مليارات دولار العام الماضي، مشيرا إلى أن السعودية تتطلع إلى زيادته في الأعوام المقبلة.

ولدى الأردن والسعودية صندوق استثماري مشترك، تمتلك الرياض 90% من رأس ماله و10% لبنوك أردنية.

والأسبوع الماضي، أقر الصندوق مشروع الرعاية الصحية لإنشاء مستشفى وجامعة طبية في عمّان تقدر كلفته بـ400 مليون دولار.

وتوقع السديري أن يوفر المشروع حوالي 5 آلاف فرصة عمل، كما أنه سيستقطب 600 طالب طب ويوفر 300 سرير.

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