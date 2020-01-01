أستراليا تطالب قطر بتوضيح أسباب تفتيش 13 سيدة عقب نزع ملابسهن كاملة

وكالات

أعربت الحكومة الأسترالية في رسالة لنظيرتها القطرية، عن "استياء كبير وغضب واسع"، عقب إنزال نحو 13 امرأة أسترالية من طائرة للخطوط الجوية القطرية متجهة إلى سيدني وإخضاعهن للتفتيش والفحص الطبي عقب نزع ملابسهن كافة، في مطار حمد الدولي.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، أكد وولفغانغ بابيك وهو أحد ركاب الطائرة البالغ عددهم 34، أصابه تعامل السلطات القطرية مع الركاب بهذه الطريقة بـ"الاشمئزاز والغضب".



وقال بابيك: "بعد نحو 3 ساعات من الانتظار على متن الطائرة، طلبت شركة الطيران القطرية من جميع النساء النزول من على متن الطائرة، قبل أن يتم اقتيادهن إلى منطقة غير عامة بالمطار، وإخضاعهن لفحص طبي".

وأوضح الراكب أن الفحص الطبي شمل تفتيشهن من جانب طبيبة بشكل أساسي بدون الملابس، وفحص منطقة الرحم، والمعدة وأسفل البطن، لكل واحدة من الركاب لمعرفة ما إذا كانت قد أنجبت مؤخرا، عقب نزع جميع ملابسهن حتى ملابسهن الداخلية.

وأضاف الراكب "كانت إحداهن تبكي، وكان الركاب يناقشون ما حدث ويقولون إنه غير مقبول ومثير للاشمئزاز".

وأبلغ عدد من العاملين في المطار واحدة من الركاب بأن هذا الفحص يأتي بعد العثور على طفل حديث الولادة في المرحاض ميتا، وأنهم كانوا يحاولون معرفة من الأم.

وأعلنت القناة السابعة الأسترالية، أن عمليات التفتيش شملت 13 امرأة أسترالية وتمت داخل سيارة إسعاف على المدرج.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان "نسجل رسميا مخاوفنا الجادة بشأن الحادث مع السلطات القطرية، وتم التأكيد على أنه سيتم توفير معلومات مفصلة وشفافة عن الحدث قريبا".