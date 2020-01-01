  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نهضة بركان المغربي يتوج بالكونفدرالية الأفريقية على حساب بيراميدز المصري بهدف نظيف

الإثنين 26 أكتوبر 2020 12:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نهضة بركان المغربي يتوج بالكونفدرالية الأفريقية على حساب بيراميدز المصري بهدف نظيف



وكالات

توج نهضة بركان المغربي بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأول مرة بعد الفوز بنتيجة (1-صفر)، على بيراميدز المصري في المباراة النهائية في استاد مولاي عبد الله في الرباط، اليوم الأحد.

وسجل المدافع يوسوفو دايو هدف الفوز لنهضة بركان بعد ارتباك دفاعي، واصطدام الكرة بأكثر من لاعب في الدقيقة 15.

ونجح بركان في تعويض خسارته لنهائي كأس الاتحاد الأفريقي الموسم الماضي أمام الزمالك المصري.

وأنهى نهضة بركان المباراة العنيفة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بكر الهلالي بعد خطأ عنيف، واللجوء إلى حكم الفيديو المساعد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

#نهضة بركان المغربي #مباراة بيراميدز ونهضة بركان #بيراميدز المصري #استاد مولاي عبدالله #الرباط #مصر #المغرب #كأس الاتحاد الافريقي #يوسوفو دايو #الزمالك

الأكثر قراءة اليوم

تقرير استخباري :غزة الهدف الاول لاتفاق التطبيع الاسرائيلي السوداني

جنرال إسرائيلي يدعو لتبني سياسة مستقلة تجاه غزة تتضمن سبعة بنود وهي كالتالي ..

تفاصيل خبر وفاة الأمير الحاج عبد العظيم نجل سلطان بروناي

قتلوه بأعقاب البنادق.. شهيد من يتما في ترمسعيا شمال رام الله

نحو كهرباء لمدة 24 ساعة بنصف شيكل للكيلو في غزة ..مروان أبو شريعة

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الأخبار الرئيسية

55

الاسير الاخرس يوجه رسائل مهمة.. ويؤكد الحرية تنتزع انتزاعاً من الاحتلال وليس عبر مجلس الأمن

قناة إسرائيلية نقلا عن مصادر حكومية: التطبيع مع عُمان قد يحدث قبل الانتخابات الأمريكية

صحيفة اسرائيلية: هكذا يوجه "بطل اللاءات الثلاثة" ضربة موجعة لإيران و"منظمات الإرهاب"

3 قضايا محور المباحثات.. حماس تكشف تفاصيل الملفات التي سيبحثها وفد الحركة في القاهرة

بايدن

سيتجاهل خطة ترامب. معاريف: كيف تبدو العلاقة بين إسرائيل وديمقراطيي أمريكا برئاسة بايدن المحتملة؟