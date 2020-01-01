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الكرملين يعلق على اعتزال حبيب

الأحد 25 أكتوبر 2020 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكرملين يعلق على اعتزال حبيب



وكالات

علق الكرملين على نتيجة النزال الذي جمع بين حامل اللقب بالوزن الخفيف حبيب نورمحمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة والأمريكي جاستن غايتجي، وكذلك على اعتزال المقاتل الروسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف:"نحن سعداء بانتصاره، ونبارك له".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن قرار الاعتزال هو خيار شخصي يعود للمقاتل نفسه، بقوله: "كل شيء آخر هو اختياره".


وأجبر حبيب البالغ 32 عاما منافسه الأمريكي على طلب الاستسلام في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما في "جزيرة القتال" في أبوظبي، بعد أن أحكم الخناق على عنقه بساقيه ويديه.

وهذا الفوز، هو الـ29 للبطل الروسي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة، فيما تجرع غايتجي البالغ 31 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في مسيرته مقابل 22 انتصارا.

#الكرملين #حبيب نور محمدوف #منظمة UFC #جاستن غايتجي #أبو ظبي

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