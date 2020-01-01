إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الصحية

وكالات

قررت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد، إعلان حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول في جميع أنحاء البلاد باستثناء جزر الكناري، سعيا للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.

كورونا.. إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الصحيةإسبانيا أول دولة أوروبية تتجاوز 1 مليون إصابة بفيروس كورونا.



وأشارت الحكومة في بيان مقتضب، إلى أن "حظر التجول سيبدأ من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحا مع إتاحة المجال للمناطق لتقريب أو تأخير موعده ساعة واحدة تبعا للظروف المحلية".

وتخطى عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في إسبانيا عتبة المليون و110372 إصابة، لتصبح أول دولة أوروبية والسادسة عالميا، التي تسجل هذا العدد من المرضى، فيما تجاوز عدد الوفيات 34752 حالة.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن "حالة الطوارئ الصحية ستسري حتى شهر مايو المقبل".