تعيين 100 امرأة كاتبات عدل في السعودية

وكالات

وجه وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني اليوم الأحد، بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعا وقانونيا كاتبات عدل.

السعودية.. تعيين 100 امرأة كاتبات عدلقرار تاريخي لوزارة العدل السعودية

وأوضحت الوزارة، أن "كاتبات العدل الـ100 سيباشرن العمل رسميا الأحد المقبل ببرنامج تدريبي متخصص مدته 3 أشهر، بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، بالإضافة إلى التدريب التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابات العدل".

#عاجل..



وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني يوجه بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعياً وقانونياً في وظيفة كاتب عدل. pic.twitter.com/fzvMUyS28V — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) October 25, 2020

وأشارت الوزارة، إلى أن "البرنامج التدريبي لكاتبات العدل يشتمل على العديد من المحاور النظرية والتطبيقية بما في ذلك معرفة مهام واختصاصات وإجراءات التوثيق وفقا لما ورد في النظام، ومنها ما يتعلق بالتدريب على التقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل التوثيقي.

وتأتي هذه الخطوة للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة مؤخرا بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.