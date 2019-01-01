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إصابات كورونا تلامس الـ43 مليونا في العالم والعراق والسعودية يتصدران الدول العربية

الأحد 25 أكتوبر 2020 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات كورونا تلامس الـ43 مليونا في العالم والعراق والسعودية يتصدران الدول العربية



وكالات

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 42.76 مليون شخص قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فيما يتصدر العراق والسعودية قائمة الدول العربية من حيث الإصابات.

وسجل العراق 449153 إصابة بالعدوى متبوعا بالسعودية 344552 إصابة، ثم المغرب 194461 إصابة، فقطر 130965 إصابة.

وعالميا احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من ناحية الإصابات بـ8608235 حالة، متبوعة بالهند 7864811 إصابة، ثم البرازيل (5380635 إصابة.

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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