تراجع الأسهم السعودية بأشد هبوط يومي منذ 5 أشهر

وكالات

هوى مؤشر السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد بأكثر من 4%، مسجلا تراجعا هو الأكبر في 5 أشهر ونصف في سوق المملكة.

وأنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم بانخفاض المؤشر العام بنحو 351 نقطة أو ما يعادل 4.1% وسط تراجع جماعي للأسهم، حيث تراجعت نحو 105 شركات بأكثر من 9%.

وتقدم الأسهم الخاسرة سهم "سابك" متراجعا بنسبة 4.51 بالمئة، وهي الأكثر تأثيرا على حركة المؤشر العام لجلسة اليوم، وذلك بعد إعلان الشركة عن أرباح الربع الثالث من العام الحالي والتي بلغت 1.09 مليار ريال مقابل تسجيلها أرباح بلغت 0.74 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 47%.

فيما تراجعت أسهم جبل عمر بنحو 9.6% وأرامكو السعودية بنحو 2.3% واتحاد اتصالات بنحو 9.5% وكذلك "إس تي سي" بنحو 2.8%.

كما تراجع سهم مصرف الراجحي بنحو 1.2% وهو من بين الأسهم الأقل تراجعا، بحسب المصدر ذاته.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8154 نقطة وهو أدنى مستوى في 6 أسابيع، ليسجل تراجع بمقدار 351 نقطة أو ما يعادل 4.1% وشهدت الجلسة تداولات نحو 9.24 مليار ريال، وسط تداول 364.1 مليون سهم.

في المقابل كانت شركة بن داود المدرجة حديثا بالحد الأعلى، هي الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم، تلاها أسهم شركة أنعام القابضة بنحو 0.8%، ثم أسهم طباعة وتغليف 0.3%.