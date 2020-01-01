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موظف يحاول قتل 4 أشخاص والانتحار بسبب خلافات زوجية في مصر

الأحد 25 أكتوبر 2020 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
موظف يحاول قتل 4 أشخاص والانتحار بسبب خلافات زوجية في مصر



وكالات

فتحت شرطة القاهرة تحقيقا موسعا في محاولة موظف الشروع بقتل 4 أشخاص، وذبح نفسه قبل إلقاء القبض عليه من الأهالي.

وحسب المصادر، تبين من التحقيق أن "مشاجرة نشبت بين المجني عليهم، والمتهم أثناء محاولتهم حل الخلافات والمشاكل الأسرية بينه وبين زوجته".

واستمرت قرابة 4 أشهر في مشاحنات ومشادات "حتى انتهت بمشاجرة أخرج على إثرها المتهم فرد خرطوش، وأطلق النار منه تجاه المجني عليهم، ما أسفر عن إصابتهم".

وتبين أن المصابين 4 من جيران زوجته، كانوا يحاولون المصالحة بينهما، وعند إصرار الزوجة على عدم الرجوع له مرة أخرى، أطلق عليهم النار، أثناء جلوسهم في مقهى بالمنطقة.

وعقب ذلك أخرج سكينا من طيات ملابسه، وحاول ذبح نفسه، إلا أنه أصيب، وتمكن أهالي المنطقة من نقل المصابين والمتهم المصاب، إلى المستشفى.

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