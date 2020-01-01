قطر توقع اتفاقا مع "موديرنا" لشراء لقاحات ضد كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الأحد، عن توقيعها اتفاقا مع شركة "موديرنا" للأدوية الأمريكية، لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة حسب وكالة "قنا"، أن الاتفاق ينص على شراء أمصال من "موديرنا"، المتخصصة في مجال التقنيات الحيوية ومقرها في ولاية ماساتشوستس، "حال اعتماد هذه اللقاحات وإثبات صلاحيتها للاستعمال على الصعيد العالمي".

وأوضح رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لمرض "COVID-19" ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية عبداللطيف الخال، أن الشركة "بدأت بالعمل على تطوير واختبار لقاح ضد فيروس كورونا منذ بداية الجائحة".

وأضاف الخال: "أظهرت النتائج الأولية للمرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية الهامة التي أجرتها شركة موديرنا أن أجسام الأشخاص البالغين الأصحاء قد كونت أجساما مضادة ضد فيروس كورونا وأنتجت قدرات مناعية لمواجهة هذا الفيروس من خلال خلايا (تي) المتأصلة في الجسم البشري، وفي حين لا تزال الأبحاث والتجارب مستمرة وتشمل الآلاف من المتطوعين ترى الأوساط الطبية المطلعة أن النتائج الأولية المشار إليها تعتبر مشجعة وتظهر تقدما ملحوظا على صعيد تطوير لقاح آمن وفعال ضد الفيروس".

وتابع الخال، الذي لم يفصح عن كمية الجرعات التي تطلبها قطر: "نواصل العمل عن كثب مع عدد من شركات الأدوية الرائدة في العالم ممن يقومون حاليا بتطوير لقاحات ضد هذا المرض ونهدف من خلال ما نبذله من جهد إلى ضمان الحصول على اللقاحات فور ثبوت فعاليتها وأنها آمنة للاستخدام واعتمادها من قبل الهيئات الدولية المختصة".

وقال: "كان لا بد من الدخول في عدد من الاتفاقيات بصورة مبكرة بهدف زيادة الفرصة في الحصول على كميات كافية من اللقاحات بشكل مبكر".

وأعلن الخال في وقت سابق من هذا الشهر أن قطر وقعت اتفاقا مع شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية لتزويد قطر بلقاحات للوقاية من المرض.

وقالت "موديرنا" الشهر الماضي إنها بصدد إنتاج 20 مليون جرعة من لقاحها بنهاية العام، بينما تسعى لتحقيق هدفها بإنتاج ما بين 500 مليون ومليار جرعة في 2021.