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فاوتشي يكشف التاريخ المحتمل لإنتاج اللقاح الأمريكي ضد كورونا

الأحد 25 أكتوبر 2020 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فاوتشي يكشف التاريخ المحتمل لإنتاج اللقاح الأمريكي ضد كورونا



وكالات

أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن إنتاج لقاح أمريكي آمن وفعال ضد كورونا قد يتم بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وقال خلال حديثه لشبكة "بي بي سي" البريطانية اليوم الأحد: "سنعرف ما إذا كان لقاح كوفيد-19 آمنا وفعالا في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر"، غير أنه لفت إلى أن التطعيم بشكل واسع ضد الفيروس لن يكون ممكنا قبل 2021.

وأضاف: "عندما نتحدث عن تطعيم شريحة واسعة من السكان لتحقيق نتيجة ملموسة على الجائحة، فإن ذلك لن يكون ممكنا على الأرجح حتى الربع الثاني أو الثالث من السنة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قال في سبتمبر إن اللقاح قد يكون جاهزا في غضون أسابيع قليلة، وهو نفس التصريح الذي كرره في شهر أكتوبر.

#أنطوني فاوتشي #الولايات المتحدة #لقاح كورنا #شبكة بي بي سي #كوفيد ـ 19 #دونالد ترامب

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