  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

"الخارجية" تعلن عن رحلتين جديدتين إلى اسطنبول ودبي

الأحد 25 أكتوبر 2020 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تعلن عن رحلتين جديدتين إلى اسطنبول ودبي



رام الله /سما/

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية، عن توفير رحلتين لطلبتنا ومواطنينا الذين سجلوا لدينا للسفر الى تركيا ودبي.

وبينت الخارجية في بيانها، مساء اليوم الأحد، أن السفر سيكون على النحو التالي: رحلة الملكية رقم 167 إلى اسطنبول بتاريخ 1-11-2020، ورحلة الملكية رقم 614 الى دبي بتاريخ 4-11-2020.

وشددت على أنه بامكان الطلبة والمواطنين الذين سجلوا وحصلوا على الموافقات اللازمة الحجز وشراء التذاكر فورا على اي من هاتين الرحلتين من خلال الرابط http://Repat.rj.com أو عبر وكيل سفره في الوطن.

#الخارجية والمغتربين #سفر المواطنين #رحلة سفر #تركيا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

تقرير استخباري :غزة الهدف الاول لاتفاق التطبيع الاسرائيلي السوداني

جنرال إسرائيلي يدعو لتبني سياسة مستقلة تجاه غزة تتضمن سبعة بنود وهي كالتالي ..

أول تعقيب رسمي فلسطيني على الرسومات الكاريكاتيرية الفرنسية المسيئة للرسول محمد

قتلوه بأعقاب البنادق.. شهيد من يتما في ترمسعيا شمال رام الله

نحو كهرباء لمدة 24 ساعة بنصف شيكل للكيلو في غزة ..مروان أبو شريعة

تفاصيل خبر وفاة الأمير الحاج عبد العظيم نجل سلطان بروناي

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

3 قضايا محور المباحثات.. حماس تكشف تفاصيل الملفات التي سيبحثها وفد الحركة في القاهرة

بايدن

سيتجاهل خطة ترامب. معاريف: كيف تبدو العلاقة بين إسرائيل وديمقراطيي أمريكا برئاسة بايدن المحتملة؟

جامعة

"التعليم العالي": السماح لاستئناف العمل في 19 مؤسسة ومنع ست أخرى بقطاع غزة

0

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

6

صحيفة اسرائيلية: هناك فرصة للتسوية مع السعودية حتى قبل الانتخابات الأمريكية