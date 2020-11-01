"الخارجية" تعلن عن رحلتين جديدتين إلى اسطنبول ودبي

رام الله /سما/

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية، عن توفير رحلتين لطلبتنا ومواطنينا الذين سجلوا لدينا للسفر الى تركيا ودبي.

وبينت الخارجية في بيانها، مساء اليوم الأحد، أن السفر سيكون على النحو التالي: رحلة الملكية رقم 167 إلى اسطنبول بتاريخ 1-11-2020، ورحلة الملكية رقم 614 الى دبي بتاريخ 4-11-2020.

وشددت على أنه بامكان الطلبة والمواطنين الذين سجلوا وحصلوا على الموافقات اللازمة الحجز وشراء التذاكر فورا على اي من هاتين الرحلتين من خلال الرابط http://Repat.rj.com أو عبر وكيل سفره في الوطن.