أشكنازي يتجه لأثينا للقاء مسؤولين بينهم لافروف

القدس المحتلة /سما/

يغادر وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، يوم غد الاثنين، تل أبيب، متجهًا إلى العاصمة اليونانية أثنينا، في زيارة دبلوماسية لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين، في اليونان وقبرص، وكذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الزيارة تأتي في إطار اللقاءات الثلاثية الدورية التي تعقد من فترة إلى أخرى بين إسرائيل واليونان وقبرص، مشيرةً إلى أن الزيارة ستستمر يومين.

وخلال الزيارة، سيعقد أشكنازي والوفد الإسرائيلي المرافق له، اجتماعات ثنائية، وثلاثية، تركز على تعزيز العلاقات الإسرائيلية - اليونانية - القبرصية، والتطورات الإقليمية، وتعزيز التعاون في إطار المثلث.

وسيلتقي الوزير أشكنازي خلال الزيارة برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير الخارجية نيكوس ديندياس، ووزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس.

كما سيلتقي أشكنازي، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الموجود في أثينا في نفس الوقت.