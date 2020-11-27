  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

تأجيل موعد انطلاق الدوري الممتاز في قطاع غزة

الأحد 25 أكتوبر 2020 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل موعد انطلاق الدوري الممتاز في قطاع غزة



غزة /سما/

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل انطلاق بطولات دوري الدرجتين الممتازة والأولى لموعد جديد بالتوافق مع أندية غزة.

وقرر الاتحاد تأجيل موعد انطلاق الدوري لمدة أسبوع واحد على أن يبدأ في تاريخ 27/11/2020، بعد طلب الأندية تأجيل انطلاق الدوري بسبب ضيق فترة الإعداد للوصول لأعلى درجة من الجاهزية، خاصة بعد حالة التوقف الطويلة بسبب انتشار كورونا.

وجاء تأجيل الدوري بسبب إغلاق أندية الشجاعية وخدمات البريج بسبب وجودهم في المناطق المصنفة حمراء وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في تلك المناطق.

وأكد اتحاد الكرة خلال اجتماعه مع أندية الدرجتين الممتازة والأولى، أن الدوري سيقام وفق البروتوكول الصحي، في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا، ووفق لائحة المسابقات الجديدة.

واعلن أنه سيقوم بإجراء مسحة لجميع أندية الدرجتين الممتازة والأولى قبل 72 ساعة من موعد انطلاق الدوري. 

#اتحاد كرة القدم #قطاع غزة #الدوري الممتاز #غزة #فيروس كورونا #أندية غزة

الأكثر قراءة اليوم

تقرير استخباري :غزة الهدف الاول لاتفاق التطبيع الاسرائيلي السوداني

جنرال إسرائيلي يدعو لتبني سياسة مستقلة تجاه غزة تتضمن سبعة بنود وهي كالتالي ..

أول تعقيب رسمي فلسطيني على الرسومات الكاريكاتيرية الفرنسية المسيئة للرسول محمد

قتلوه بأعقاب البنادق.. شهيد من يتما في ترمسعيا شمال رام الله

نحو كهرباء لمدة 24 ساعة بنصف شيكل للكيلو في غزة ..مروان أبو شريعة

تفاصيل خبر وفاة الأمير الحاج عبد العظيم نجل سلطان بروناي

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

3 قضايا محور المباحثات.. حماس تكشف تفاصيل الملفات التي سيبحثها وفد الحركة في القاهرة

بايدن

سيتجاهل خطة ترامب. معاريف: كيف تبدو العلاقة بين إسرائيل وديمقراطيي أمريكا برئاسة بايدن المحتملة؟

جامعة

"التعليم العالي": السماح لاستئناف العمل في 19 مؤسسة ومنع ست أخرى بقطاع غزة

0

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

6

صحيفة اسرائيلية: هناك فرصة للتسوية مع السعودية حتى قبل الانتخابات الأمريكية