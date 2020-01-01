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شتاينتس: قطر والسعودية ستحصلان على F35 إذا أرادتا

الأحد 25 أكتوبر 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شتاينتس: قطر والسعودية ستحصلان على F35 إذا أرادتا



القدس المحتلة /سما/

 قال يوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه في حال أرادت قطر والسعودية شراء طائرات F35، وكانتا على استعداد لدفع ثمنها، فإنهما ستحصلان عليها.

وأشار شتاينتس في حديث لموقع يديعوت أحرونوت، إلى أن الإدارة الأميركية ستوافق على بيع هذه الطائرات لتلك الدول بعد أن وافقت على بيعها للإمارات.

وأضاف "من الواضح أنهم باعوا طائرات F15، و F16 وهي من الأكثر تقدمًا، ومن غير المستبعد بيع F35".

وتابع "يجب أن يزعجنا ذلك، ولطالما قالت إسرائيل إنه يزعجها، ولكن أحيانًا نتلقى بعض التعويضات الصغيرة، هكذا كان الأمر وسيكون، في النهاية هناك مصالح أميركية خاصة وهم يعتنون بها".

#يوفال شتاينتس #اسرائيل #قطر #السعودية #طائرات F35 #طائرات F15

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