صحيفة اسرائيلية: هناك فرصة للتسوية مع السعودية حتى قبل الانتخابات الأمريكية

القدس المحتلة /سما/

بعد مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان ، تتوقع إسرائيل الآن الجائزة الأكبر وهي اتفاقية تطبيع مع المملكة العربية السعودية.

ووفقا لصحيفة اسرائيل اليوم فإن تل أبيب وواشنطن تبعث تلميحات بأن السعوديين على وشك اتخاذ قرار الاعتراف بإسرائيل. ومع ذلك ، حتى في هذه المرحلة ، لا يزال من غير المؤكد أن الرياض ستنضم إلى السودان - خامس دولة عربية اعلنت في نهاية الأسبوع أنها ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل.

ووفقًا للتقديرات في تل ابيب وواشنطن ، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مهتم بالتطبيع مع إسرائيل ، لكن والده الملك سلمان يمنع هذه الخطوة حاليًا. وعلى الرغم من ذلك ، فإن كل الدلائل تشير إلى أن الاتفاقيات مع الإمارات والبحرين أعطيت الضوء الأخضر من الرياض.

وعلى ما يبدو ، هذا بسبب مصلحة دول الخليج الرئيسية في تكوين كتلة سياسية - أمنية ضد إيران برعاية الرئيس ترامب . الهدف أيضًا هو مساعدة ترامب على إعادة انتخابه ، وإثبات الحقائق في حالة فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية.

وقال الرئيس ترامب ، الجمعة ، إن "هناك ما لا يقل عن خمس دول أخرى ترغب في الانضمام إلى الصفقة" ، وخلال محادثة مع نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ، شكر الرئيس قادة الدول قائلاً: "اتفاق السلام إنجاز هائل للشجاعة والقيادة. لقد كنتم في حالة حرب مع السودان والآن لم يتم التوقيع على الاتفاق فحسب ، بل هناك سلام أيضًا".

وحاول الرئيس الأمريكي استغلال المشهد لاحتياجاته السياسية وسأل نتنياهو "هل تعتقد أن جو (بايدن) النائم كان بإمكانه فعل شيء كهذا؟ يوقع مثل هذا الاتفاق؟". فرد نتنياهو دبلوماسيا: "نحن سعداء بتلقي المساعدة من أي رئيس".