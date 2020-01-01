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الأردن .. التربية توضح بشأن تطبيق منصة درسك للهواتف الذكية

الأحد 25 أكتوبر 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن .. التربية توضح بشأن تطبيق منصة درسك للهواتف الذكية



عمان / سما

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن ما يتم تداوله حول تطبيق منصة درسك التعليمية للامتحانات في الأردن، داعية الطلاب إلى التأكد من تقديم الاختبارات.

وقالت وزارة التربية في تصريح صحفي عبر فيسبوك إن منصة درسك ليس لها أي تطبيق على متاجر الهواتف الذكية حتى الآن، مطالبة الطلبة بالتأكد من تقديم الامتحان عبر الرابط المرفق.

وحذرت التعليم الطلاب من أن استخدام التطبيقات التي تنتحل اسم منصة درسك التعليمية، قد يؤثر على كفاءة سير الامتحانات، مؤكدة استمرار تقديم اختبارات التقييم الإلكتروني الأول.

منصة درسك التعليمية

وحثت الوزارة، الطلاب الذين واجهتهم مشكلة تقنية بسبب بطء شبكة الانترنت تتمثل في عدم ظهور بعض صور الاختبار، إلى النقر على خيار إعادة تحميل صفحة الامتحان عبر الشاشة.

وقالت التربية إنه يجب النقر على زر تحديث أو إعادة تحميل، لافتة إلى أنه يفضل استخدام متصفح جوجل كروم (google chrome) لآداء الاختبار؛ لتفادي أي مشاكل تقنية.

وأضافت : "أعزاءنا الطلبة، من الطبيعي أن يسبب لكم ضغط الدراسة قلقا وتوترا وقد تشعرون أحيانا بضيق واستياء، تذكروا أن تؤدوا أنشطة متنوعة بين الحصص الدراسية وتنفسوا جيدا والعبوا واضحكوا".

يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس قدموا اليوم امتحان التربية الاجتماعية، في حين أنهى طلبة الصفوف من السادس حتى العاشر اختبار التربية الوطنية، والفرع الزراعي للحادي عشر والتوجيهي إنتاج حيواني.

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