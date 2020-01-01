موعد مباراة ميلان وروما والقنوات الناقلة في الدوري الإيطالي

روما / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة روما وميلان والقنوات الناقلة بث مباشر لموقعة الديربي يوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وذكرت أن موعد مباراة ميلان وروما على ملعب سان سيرو (جوزيبي ميانزا) الساعة 10:45 مساءً بتوقيت السعودية والأردن وقطر وسوريا والكويت والعراق ولبنان والبحرين.

وتنطلق صافرة بداية قمة كرة القدم الإيطالية المرتقبة، عند الساعة 09:45 بتوقيت فلسطين والسودان وليبيا وجمهورية مصر، وفي تمام 08:45 حسب وقت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة روما وميلان

وتنقل قمة ميلان وروما عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports HD 4 - beIN Sports HD 1) بصوت المعلق خليل البلوشي، بالإضافة إلى قنوات إيطالية غير مجانية.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة من أربع مباريات، في حين يحتل روما الترتيب العاشر برصيد 7 نقاط بالتساوي مع مجموعة أخرى من الفرق.

وكان روما قد تفوق في لقاء ذهاب دوري الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يعود ميلان للانتصار بموقعة الإياب بهدفين نظيفين، سجلهما أنتي ريبيتش وهاكن كالهانغولو من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يلعب فريق روما ضد فيورنتينا في الجولة القادمة بالدوري الإيطالي المقررة بعد المشاركة الأوروبية المقبلة، بينما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره أودينيزي بملعب "الفريولي".