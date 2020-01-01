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سابع صفقات التفاح في الانتقالات الصيفية

الأحد 25 أكتوبر 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
سابع صفقات التفاح في الانتقالات الصيفية



غزة / سما /

كشف نادي التفاح عن سابع صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم في قطاع غزة 2020-2021.

وأكد التفاح تعاقده مع المدافع براء الغلبان على سبيل الإعارة مدة موسم واحد, قادما من شباب جباليا, تمهيدا للظهور مع الفريق في دوري الممتازة.

وسبق للتفاح أن تعاقد مع ستة لاعبين آخرين في الانتقالات الصيفية, وهم المعتز بالله القططي, وبلال النمنم, وحسن جودة, ومحمد موسى أبو عرمانة, ومحمد ناجي أبو عرمانة, ومحمد عبد اللطيف موسى.

يشار إلى أن التفاح توّج بلقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الأخير, ما جعله يصعد للدرجة الممتازة هذا الموسم.

#نادي التفاح #الانتقالات #براء الغلبان #دوري الممتازة #شباب جباليا

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