زيدان: حتى بدون ركلة الجزاء برشلونة يستحق الهزيمة

وكالات / سما /

رد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني ، على تصريح نظيره الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، بشأن خسارة البارسا في الكلاسيكو بثلاثية لهدف.

و خسر البارسا في عقر داره من الريال ، مساء السبت ، في ملعب الكامب نو ، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، و يرى كومان أن الحكم منح الريال ركلة جزاء غير صحيحة ، كانت سبباً في تغيير مجرى اللقاء.

و قال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي ” الحكم اتخذ القرار باحتساب ركلة جزاء و ذهب لرؤية اللقطة في الفار ثم أطلق صافرته”.

و أضاف المدرب الفرنسي ” لا أتحدث أبداً عن الحكام و لن أفعل ذلك اليوم و لكن بغض النظر عن ركلة الجزاء ، نحن نستحق الفوز اليوم على برشلونة”.

و استطرد زيدان قائلاً ” نعم برشلونة سنحت له عدة فرص على المرمى لكنهم لا يستحقون الفوز علينا”.

و أكمل المدرب الفرنسي ” لعبنا ضد فريق يجيد وضعك في المشاكل، وتيبو كورتوا كان جيداً للغاية وتصدى لكرتين أو 3 ، و كانت لدينا الفرص أيضاً للتسجيل، أنا سعيد بالفوز وحصد النقاط الثلاث”.