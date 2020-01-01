أياكس ينتصر على غريمة فينلو في الدوري الهولندي (13-0)

وكالات / سما /

حقق أياكس أمستردام انتصارا تاريخيا على مضيفه فينلو 13-صفر السبت، محرزا أكبر فوز في تاريخ الدوري الهولندي لكرة القدم.

وكان المهاجم البوركينابي لاسينا تراوريه (19 عاما) نجم المباراة بتسجيله خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليتفوق أياكس الحالي على تشكيلته في مايو 1972 التي ضمت "الطائر" يوهان كرويف وتغلبت على فيتيس أرنهيم 12-1، في الموسم الذي احرزت فيها لقب البطولة الأوروبية للأندية.

كما أصبح تراوريه أول لاعب منذ الهداف السابق ماركو فان باستن في 1985 يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة.

وسجل أياكس أهدافه عبر يورغن إيكلانكامب (12 و57)، وتراوريه (17 و32 و54 و65 و87)، والصربي دوشان تاديتش (44)، والبرازيلي أنتوني (55)، ودالي بليند (59)، وكلاس يان هونتيلار (74 من ركلة جزاء و76) والارجنتيني ليساندرو مارتينيس (78).

وفي مباراة واحدة سجل أياكس (13 هدفا) أكثر من مبارياته الخمس في الدوري حتى الآن (11).

ويتصدر الدوري بفارق نقطتين عن إيندهوفن الذي يلعب الأحد على أرض فيتيس الرابع، فيما يحتل فينلو المركز الحادي عشر بخمس نقاط من 6 مباريات.

وقال تراوريه إن الخسارة ضد ليفربول الإنكليزي (صفر-1) منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا "أغضبتنا" وجعلت اللاعبين متعطشين للرد في مرمى فنلو "نحترمهم، لكن عندما ننزل إلى أرض الملعب نقدم كل شيء ونصبح أكثر غضبا".

بدوره، قال المدرب إريك تن هاغ "لا ترى هذه النتائج في الدوري الهولندي للدرجة الأولى. هذا مميز"، تابع "كنا متعطشين في الملعب. أردنا تسجيل الأهداف. ولا مشكلة لدي مع ذلك".

في المقابل، قال هانز دي كونينغ مدرب فينلو الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 بعد طرد قلب دفاعه كريستيان كوم "كل ما يمكننا القيام به هو أن نستجمع أنفسنا غدا. هذه مباراة نريد دفنها في أعماق الأرض ونصبّ الأسمنت فوقها".