الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية خلال ايلول

رام الله / سما /

أعلن جهاز الاحصاء الفلسطيني مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية خلال شهرأيلول، 09/2020.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0..13% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بشهر آب 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.97 مقارنة بـ 105.83 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.34%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.15%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.13% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بشهرآب2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.69 مقارنةبـ105.55 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.34%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاعمؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته0.26% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بشهر آب 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.16 مقارنة بـ 102.89 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.96%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.15%،بينما سجلتأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشرأسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره0.41% خلال شهرأيلول2020 مقارنة بشهر آب 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.77 مقارنة بـ 108.22 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.67%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.58%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.20%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العاملأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليفإنشاء شبكات المياهفي الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته0.18% خلال شهرأيلول2020 مقارنة بشهر آب 2020، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.23 مقارنة بـ114.02خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.24%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 119.77 مقارنة بـ 119.48 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 102.06 مقارنة بـ 102.01 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاءشبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقدراه 0.09% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بشهر آب 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.55 مقارنة بـ 109.66 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

تنويه:

1.على أثر انتشار وباء كوفيد – 19 وما تبعه من تدابير للحد منانتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات من الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف.

2.بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة.

3.يعود الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات المجاري إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.

ملاحظة:

*البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.