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اصابات كورونا حول العالم نحو 42.4 مليون والوفيات أكثر من مليون

الأحد 25 أكتوبر 2020 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات كورونا حول العالم نحو 42.4 مليون والوفيات أكثر من مليون



وكالات

يقترب عدد إصابات فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم من 42.5 مليون إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 المليون حالة وفاة.


فقد أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 42.4 مليون شخص، على مستوى العالم، أصيبوا بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، إلى 1,146,185، وفاة.

ومنذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019، تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، وفقا لرويترز.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 8.5 ملايين إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 224,128.

وتحتل الهند المركز الثاني من حيث الإصابات والثالث من حيث الوفيات، حيث سجلت أكثر من 7.8 ملايين إصابة و117,956، في حين حلت البرازيل ثالثة بإجمالي إصابات وصل إلى 5,353,656 وثانية من حيث الوفيات، حيث سجلت 156,471 حالة وفاة.

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