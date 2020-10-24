"ماكنزي" تستبعد عودة السياحة إلى طبيعتها قبل عام 2024

وكالات

استبعدت شركة الاستشارات العالمية "ماكنزي"، أن تعود السياحة إلى طبيعتها قبل عام 2024، وذلك بعدما تأثرت بشدة بفعل جائحة كورونا.

وكشف تقرير حديث للشركة عن أن السياحة العالمية تواجه هبوطاً في الإنفاق بقيمة تصل إلى 8.1 تريليونات دولار بسبب جائحة كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "القبس".





وأضاف التقرير أن تعافي القطاع السياحي العالمي سيكون بطيئاً ومدفوعاً بنشاط السفر المحلي أولاً، والسفر الذي لا يعتمد على الطيران، ويجب أن تستعد الدول حول العالم لمنحنيات التعافي الخاصة بها.



يذكر أن مؤتمرا للأمم المتحدة للتجارة والتنمية توقع في يوليو/تموز أن تبلغ خسائر السياحة العالمية نحو 2.2 تريليون دولار أو %2.8 من الناتج الإجمالي العالمي في حال استمرار شلل السياحة العالمية لمدة 8 أشهر.