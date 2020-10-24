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سامسونغ تنعى رئيسها عن عمر 78 عاماً

الأحد 25 أكتوبر 2020 07:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تنعى رئيسها عن عمر 78 عاماً



وكالات

توفّي رئيس سامسونغ للإلكترونيّات لي كون-هي، الأحد عن 78 عاماً، على ما أعلنت الشركة الكوريّة الجنوبيّة.

وكان لي الذي حوّل المجموعة إلى عملاق اتّصالات عالمي، طريح الفراش منذ أصابته نوبة قلبيّة عام 2014.

وقالت الشركة في بيان "ببالغ الحزن، نُعلن وفاة لي كون-هي، رئيس سامسونغ للإلكترونيّات".

أضافت "الرئيس لي توفّي في 25 أكتوبر"، مشيرةً إلى أنّه كان محاطاً بأفراد عائلته، وبينهم نائب رئيس الشركة جاي واي لي.   

وتابعت الشركة "الرئيس لي كان صاحب رؤية حقيقية" حوّلَ سامسونغ من شركة محلية إلى شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والقوة الصناعية، مشددة على أن "إرثه سيكون أبديا".

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