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رونالدو لحبيب نور محمدوف: والدك فخور بك!

الأحد 25 أكتوبر 2020 06:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو لحبيب نور محمدوف: والدك فخور بك!



أبوظبي/سما/

نشر نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب اليوفي الإيطالي كريستيانو رونالدو تهنئة لأسطورة الفنون القتالية حبيب نور محمدوف بعد إعلانه اعتزاله عقب مباراته مع الأميركي جاستن غايثيجي في منافسات يو إف سي التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.


ونشر رونالدو، من خلال خاصية "ستوري" على حسابه على "إنستغرام"، صورة لأسطورة الفنون القتالية في وزن الخفيف حبيب الذي يلقب بالنسر، وهو جاثم على أرض الحلبة عقب فوزه بالنزال الأخير له وإعلانه الاعتزال.

وكتب رونالدو على الصورة:" أقدم التهاني لك يا أخي، والدك فخور بك".

ويرتبط رونالدو بصداقة مع حبيب نور محمدوف منذ أن كان اللاعب البرتغالي في ريال مدريد الإسباني، وبالتالي، فقد كان طبيعيا أن يدعمه في هذه المباراة.

أما حبيب فهو مشجع كروي لريال مدريد، وفي سنة 2018، كان قد حصل على قميص من رونالدو يحمل اسم الرياضي الروسي، ثم تطورت العلاقة بين الرياضيين منذ ذلك الحين.

ولا تقتصر علاقات الصداقة الخاصة برونالدو في وسط رياضة الفنون القتالية المختلطة على حبيب فحسب، فهو مقرّب أيضا من الإيرلندي كونور ماكغريغور.

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