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فيديو لحريق هائل داخل مستودع قرب ميناء في فرنسا

الأحد 25 أكتوبر 2020 03:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو لحريق هائل داخل مستودع قرب ميناء في فرنسا



وكالات

تداول ناشطون على منصة تويتر فيديوهات تُظهر حريقاً هائلاً، قالوا إنه اندلع السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بمستودع مهجور قرب ميناء في لوهافر شمال فرنسا. 

تداول ناشطون على منصة تويتر فيديوهات تُظهر حريقاً هائلاً، قالوا إنه اندلع السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بمستودع مهجور قرب ميناء في لوهافر شمال فرنسا. 

ويظهر في الفيديو تصاعد دخان كثيف وابتعاد سكان المنازل القريبة عن المكان، فيما قالت الشرطة إنها تعمل على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الحادث، حيث تم إجلاء نحو 300 شخص.

وسائل إعلام محلية ذكرت أن مكان الحريق كان مستودعاً لشركة "ليبتون" للشاي. ولم ترِد معلومات عن وقوع إصابات.

السلطات المحلية في المكان ذكرت أن 70 من عناصر الإطفاء و25 سيارة ونحو 20 شرطياً يشاركون في إخماد النيران. وحثت خدمات الطوارئ الناس على تجنب المنطقة. واندلع الحريق في نحو الساعة الـ1.45 مساءً.

#فرنسا #تويتر #حريق #فيديو #ميناء لوهافر #شركة ليبتون

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