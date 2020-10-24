فيديو لحريق هائل داخل مستودع قرب ميناء في فرنسا

وكالات

تداول ناشطون على منصة تويتر فيديوهات تُظهر حريقاً هائلاً، قالوا إنه اندلع السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بمستودع مهجور قرب ميناء في لوهافر شمال فرنسا.

تداول ناشطون على منصة تويتر فيديوهات تُظهر حريقاً هائلاً، قالوا إنه اندلع السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بمستودع مهجور قرب ميناء في لوهافر شمال فرنسا.

Se produce un gran incendio en el puerto de Le Havre, en el norte de Francia. pic.twitter.com/bf0WSNUt2n — Sabiduría Origen (@OrigenSabiduria) October 24, 2020

ويظهر في الفيديو تصاعد دخان كثيف وابتعاد سكان المنازل القريبة عن المكان، فيما قالت الشرطة إنها تعمل على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الحادث، حيث تم إجلاء نحو 300 شخص.

وسائل إعلام محلية ذكرت أن مكان الحريق كان مستودعاً لشركة "ليبتون" للشاي. ولم ترِد معلومات عن وقوع إصابات.

#Incendie d’un entrepôt désaffecté au Havre : en renfort des sapeurs-pompiers mobilisés, l’hélicoptère #Dragon 76 est engagé pour des opérations de reconnaissance.

⚠️ Restez à l’écoute des consignes @Prefet76 @Sdis76 pic.twitter.com/yQFG5VTRBM — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) October 24, 2020

السلطات المحلية في المكان ذكرت أن 70 من عناصر الإطفاء و25 سيارة ونحو 20 شرطياً يشاركون في إخماد النيران. وحثت خدمات الطوارئ الناس على تجنب المنطقة. واندلع الحريق في نحو الساعة الـ1.45 مساءً.