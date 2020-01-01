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كولومبيا: إصابات كورونا تتخطى المليون

الأحد 25 أكتوبر 2020 03:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كولومبيا: إصابات كورونا تتخطى المليون



وكالات

أعلنت السلطات الصحية الكولومبية السبت، تخطي حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا لتصبح ثامن دولة تتخطى هذا الحاجز على مستوى العالم، مسجلة مليونا و7711 إصابة، و30 ألف حالة وفاة.

وارتفعت حالات الإصابة في كولومبيا بشكل مطرد على الرغم من أكثر من 5 أشهر من الحجر الصحي، الذي تم تخفيفه تدريجيا، وأضر بالاقتصاد وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وخصصت الحكومة 213 مليون دولار لمبادرة "كوفاكس" العالمية، مما يضمن توفير لقاح ضد "كوفيد-19" لنحو 10 ملايين نسمة.

وأشارت إلى أن الأولوية في التطعيم ستعطى لمن تجاوزت أعمارهم 60 عاما والمصابين بمشكلات صحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

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