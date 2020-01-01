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شكوك في فعالية لقاح أكسفورد ضد كورونا بعد تجربته على 500 مسن في بريطانيا

الأحد 25 أكتوبر 2020 02:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شكوك في فعالية لقاح أكسفورد ضد كورونا بعد تجربته على 500 مسن في بريطانيا



وكالات

أفاد موقع "ديلي ميل" البريطاني بأن لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد، تم تجريبه على 500 مسن فقط في البلاد، ما أثار تساؤلات حول فعاليته بالنسبة لشريحة واسعة من السكان.

وقال الموقع إنه من أصل 10 آلاف مشارك في التجارب ببريطانيا، تلقى 500 شخص يفوق سنهم الـ70 اللقاح، فيما تلقى 500 آخرون من نفس الفئة العمرية دواء وهميا.

وأوضح البروفيسور ديفيد ساليزبوري أن هذا الرقم الصغير نسبيا للمسنين الذين أخذوا اللقاح قد لا يكون كافيا لإعطاء نتائج ذات مصداقية.

غير أن ساليزبوري لم يخف تفاؤله الحذر باللقاح بعد أن أظهرت النتائج الأولية توليد مناعة قوية لدى المسنين الذين تلقوه وإن كانوا قلة.

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