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قصف عيادة لعلاج السرطان في اليمن بالأسلحة الثقيلة

الأحد 25 أكتوبر 2020 02:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قصف عيادة لعلاج السرطان في اليمن بالأسلحة الثقيلة



وكالات

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن عيادة لعلاج مرضى السرطان في مدينة تعز اليمنية، تعرضت للقصف بالأسلحة الثقيلة يوم السبت، مما أدى لإصابة أحد العاملين فيها.

وقالت المنظمة إن المرضى نقلوا إلى أماكن أخرى كما تم إبعاد الموظفين غير الضروريين بعد الهجوم على العيادة المجاورة لمستشفى يتلقى الدعم أيضا من المنظمة.

وتابعت المنظمة أن قذائف أخرى سقطت بالقرب من مستشفى آخر تدعمه مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.

وأنحت الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية باللائمة في الهجوم على جماعة الحوثي التي تحاربها منذ عام 2014، فيما لم يرد تعليق من الحوثيين.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد منذ عام 2014. وتصاعد القتال في مارس 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء.

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