مصر تسجل 11 وفاة و167 إصابة جديدة بكورونا

وكالات

سجلت مصر يوم السبت 11 وفاة و167 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 10 وفيات و170 إصابة يوم الجمعة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن "إجمالي المصابين بالفيروس حتى السبت بلغ 106397 حالة بينهم 98813 شفيوا، و6187 وفاة".

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكن البلاد رفعت معظم هذه الإجراءات في أواخر يونيو، كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة، واستؤنفت الدراسة في المدارس والجامعات.