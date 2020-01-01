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مصر تسجل 11 وفاة و167 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 25 أكتوبر 2020 01:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تسجل 11 وفاة و167 إصابة جديدة بكورونا



وكالات

سجلت مصر يوم السبت 11 وفاة و167 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 10 وفيات و170 إصابة يوم الجمعة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن "إجمالي المصابين بالفيروس حتى السبت بلغ 106397 حالة بينهم 98813 شفيوا، و6187 وفاة".

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكن البلاد رفعت معظم هذه الإجراءات في أواخر يونيو، كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة، واستؤنفت الدراسة في المدارس والجامعات.

#مصر #فيروس كورونا #وفيات كورونا #اصابات كورونا #خالد مجاهد

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