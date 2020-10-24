وزير خارجية إسرائيل يدعو المزيد من الدول العربية والفلسطينيين للسلام

وكالات

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي المزيد من الدول العربية والفلسطينيين لاختيار "طريق السلام" مع إسرائيل.

وقال أشكنازي تعليقا على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان "إنه قرار شجاع وتاريخي يدفع الشرق الأوسط بأسره نحو مستقبل من الاستقرار والازدهار".

وأضاف: "أدعو المزيد من الدول والقيادة الفلسطينية إلى اختيار طريق السلام وتغيير الشرق الأوسط من أجل مستقبل أبنائنا".

وقال أشكنازي إنه بعد مرور 53 عاما على مؤتمر الخرطوم "سيء السمعة"، الذي تبنى فيه قادة الدولة العربية خطاب اللاءات الثلاث، تعيش إسرائيل اليوم واقع "الخمس نعم"، وهي نعم السلام مع مصر، والأردن، والإمارات، والبحرين، والآن نعمة السلام مع السودان.

وعبر أشكنازي عن شكره للإدارة الأمريكية على قيادتها لهذه الخطوة "المهمة".