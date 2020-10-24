  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: وفد إسرائيلي سيزور السودان لاستكمال اتفاق التطبيع

السبت 24 أكتوبر 2020 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: وفد إسرائيلي سيزور السودان لاستكمال اتفاق التطبيع



وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى السودان في الأيام القادمة بعد اتفاق البلدين على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات.


وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سيغادر وفد إسرائيلي إلى السودان في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاقيات".

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك الجمعة، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وينص البيان على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

#التطبيع مع اسرائيل #السودان #الولايات المتحدة #اسرائيل #الخرطوم #علاقات #الزراعة

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة نزال حبيب نورمحمدوف وجاستن غيتشي اليوم بث مباشر

أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء

شاهد : مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 3 الثالثة والرابعة 4

ملخص أهداف مباراة المريخ والهلال في ديربي الدوري السوداني 2020

رابط قناة برشلونة الرسمية بث مباشر على يوتيوب

معلق الكلاسيكو 2020 مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

وزير الري المصري الأسبق: ضوء أخضر من ترامب لمصر لضرب سد النهضة

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس تعلن النفير العام بعد تدهور الوضع الصحي للاسير ماهر الاخرس

فلسطين

أول تعقيب رسمي فلسطيني على الرسومات الكاريكاتيرية الفرنسية المسيئة للرسول محمد

860x484 - 2020-10-24T215327.795

نتنياهو يتحدث عن انضمام دول أُخرى لاتفاقات التطبيع وترجيحات بأن تكون عُمان

العوض

في ظل ازمة المولدات.. وليد العوض يتساءل: لماذا لا يتم توريد الوقود المصري مباشرة لشركة كهرباء غزة..؟

الرئاسة

الرئاسة الفلسطينية تتبرأ من تصريحات عباس زكي حول السعودية والتطبيع: "لا يمثل فيه سوى نفسه"