  1. الرئيسية
  2. الصحة

بريطانيا.. أكثر من 23 ألف إصابة و174 وفاة جديدة بكورونا

السبت 24 أكتوبر 2020 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا.. أكثر من 23 ألف إصابة و174 وفاة جديدة بكورونا



وكالات

سجلت بريطانيا 23012 إصابة و174 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب وزارة الصحة البريطانية.


وأفادت الوزارة الجمعة بارتفاع يومي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا بـ20530 حالة ووفاة 224 حالة منذ يوم الأربعاء.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" في بريطانيا منذ بداية الجائحة 854010، مع بلوغ حصيلة الوفيات 44745.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بـ"كوفيد-19"، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي حيث شملت القيود الأكثر صرامة قرابة 7,5 مليون شخص على خلفية قفزة الإصابات بكورونا.

#بريطانيا #اصابات كورونا #وفيات كورونا #كوفيد-19 #الحجر الصحي

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة نزال حبيب نورمحمدوف وجاستن غيتشي في عرض "UFC254"

ملخص أهداف مباراة المريخ والهلال في ديربي الدوري السوداني 2020

رابط قناة برشلونة الرسمية بث مباشر على يوتيوب

ماكرون يدعم الرسومات المسيئة للنبي "محمد" ويقرر نشرها في ميادين عامة

فرنسا تستنكر تصريحات أردوغان "البذيئة" وتستدعي سفيرها

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي 2020

ملخص أهداف مباراة الاتفاق والعين في الدوري السعودي 2020

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل 111 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 113 حالة

صورة

قتلوه بأعقاب البنادق.. شهيد من يتما في ترمسعيا شمال رام الله

تقرير استخباري :غزة الهدف الاول لاتفاق التطبيع الاسرائيلي السوداني

سرايا القدس تعلن النفير العام بعد تدهور الوضع الصحي للاسير ماهر الاخرس

فلسطين

أول تعقيب رسمي فلسطيني على الرسومات الكاريكاتيرية الفرنسية المسيئة للرسول محمد